Vienna ospiterà l’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest

ROMA (ITALPRESS) – Vienna è stata nominata città ospitante dell’Eurovision Song Contest 2026. La capitale austriaca ospiterà il concorso per la terza volta, dopo il 1967 e il 2015, in seguito alle prime due vittorie dell’Austria all’Eurovision. La finale del 70° Eurovision Song Contest si terrà sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle, la più grande arena al coperto dell’Austria, mentre le semifinali si terranno all’inizio della stessa settimana, martedì 12 maggio e giovedì 14 maggio.

Vienna si piazza al quarto posto, a pari merito con Copenaghen, Malmö e Stoccolma, nella classifica delle città che hanno ospitato l’Eurovision più volte. Solo Dublino, Londra e Lussemburgo hanno ospitato più eventi. L’emittente austriaca ORF trasmetterà la competizione del prossimo anno. La capitale austriaca è stata scelta per accogliere le delegazioni delle emittenti pubbliche partecipanti in seguito a una gara d’appalto competitiva che ha preso in esame, tra gli altri criteri, le strutture della sede, le infrastrutture locali e la capacità di ospitare migliaia di delegazioni in visita, troupe, tifosi e giornalisti da tutto il mondo.

Martin Green, direttore dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: “L’EBU è entusiasta che Vienna sia stata scelta come città ospitante dell’Eurovision Song Contest 2026. La reputazione di Vienna come una delle città più musicali al mondo e la sua posizione nel cuore dell’Europa la rendono la città ospitante perfetta per il 70° Eurovision Song Contest. Non vediamo l’ora di dare nuovamente il benvenuto a delegazioni, artisti e fan il prossimo maggio, quando il più grande evento di musica dal vivo al mondo celebrerà 70 gloriosi anni di unione grazie alla musica. Insieme all’emittente televisiva ORF e alla città di Vienna creeremo una spettacolare celebrazione della musica che avrà risonanza in tutto il mondo”.

