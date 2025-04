Vie d’acqua a Venezia, al via “Barcavelox” per il controllo della velocità

VENEZIA (ITALPRESS) – Su proposta del sindaco, di concerto con l’assessore al Trasporto pubblico locale e al Traffico acqueo e l’assessore alla Sicurezza, la Giunta ha proposto al Consiglio comunale di aggiornare il regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, prevedendo che la misurazione possa essere verificata anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature di rilevamento elettronico omologate/approvate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in via sperimentale fino al 13 dicembre 2026, anche attraverso le medesime apparecchiature per le quali sia in corso la procedura di approvazione od omologazione, quindi il sistema Si.Sa., cosiddetto “Barcavelox”.

Il provvedimento, una volta approvato dal Consiglio comunale, sarà poi passato all’Autorità marittima, all’Ispettorato di Porto, al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia e all’Autorità per la Laguna di Venezia per l’approvazione prevista ai sensi dell’articolo 517 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.Si tratta di un provvedimento fondamentale per l’entrata in vigore del cosiddetto “Barcavelox”.

A inizio maggio saranno convocati dal sindaco di Venezia gli Stati Generali della Città sulla mobilità acquea e il moto ondoso, con la partecipazione dei rappresentanti di autorità, enti, istituzioni e tutte le associazioni di categoria e sportive, operatori, concessionari coinvolti in ambito lagunare. Sarà un’occasione per condividere istanze e proposte operative legate alla risoluzione del tema del “moto ondoso” ed un confronto sulla mobilità acquea, alla luce della normativa che consente l’introduzione del “Barcavelox” per il controllo della velocità dei natanti.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).