Il vicepresidente della Regione Pavanetto ha ricevuto l’ambasciatrice del Vietnam in Italia Nguyen Phuong Anh

VENEZIA (ITALPRESS) – “Le relazioni tra l’Italia e il Vietnam hanno conosciuto negli ultimi anni una crescita significativa, favorita da un dialogo sempre più intenso sul piano economico, commerciale e istituzionale. In questo contesto, il Veneto guarda con grande interesse al rafforzamento della cooperazione con questo Paese. Il Vietnam rappresenta oggi uno dei mercati più dinamici e strategici del Sud-Est asiatico, con importanti prospettive di sviluppo e numerose opportunità per le imprese venete, in particolare nei settori della manifattura avanzata, della meccanica, dell’agroalimentare, della sostenibilità ambientale, delle infrastrutture e della logistica”. Il vicepresidente della Regione del Veneto, Lucas Pavanetto, ha accolto con queste parole a Palazzo Balbi a Venezia l’ambasciatrice del Vietnam in Italia, Nguyen Phuong Anh.

“Il Veneto -aggiunge Pavanetto -, vanta due significative intese di collaborazione con le Province vietnamite di Ba Ria-Vung Tau e Thua Thien Hue, che testimoniano la comune volontà di consolidare rapporti istituzionali stabili e di promuovere iniziative concrete nei campi economico, culturale e formativo. Riteniamo che tali protocolli rappresentino una solida base per sviluppare ulteriormente gli scambi e favorire nuove opportunità di partenariato tra i nostri territori”.

-Foto Regione Veneto-

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