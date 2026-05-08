Biennale di Venezia, tensioni al corteo Pro Pal

VENEZIA (ITALPRESS) – Tensioni e scontri alla manifestazione contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia. Il corteo pro Pal ha tentato di forzare il cordone della polizia verso l’Arsenale, l’area espositiva che ospita il padiglione di Israele, ma è stato bloccato.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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