DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Archiviata la giornata d’esordio, che ha regalato all’Italia la medaglia d’argento dello sciabolatore Under 20 Pietro Torre, oggi nel day-2 dei Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022 il nono posto di Mariella Viale è stato il miglior risultato azzurro della domenica dedicata alle gare individuali Under 17 di sciabola femminile e maschile. Sulle pedane della venue “Hamdan Sports Complex” sono state ben tre le sciabolatrici azzurrine ad aver conquistato l’accesso al tabellone da 16, ma per tutte è stato fatale l’assalto che valeva un posto tra le “top 8”. La napoletana Mariella Viale, dopo 5 vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, ha battuto prima la Teh, atleta di Singapore (15-8), e poi la bulgara Atanasova (15-11), arrendendosi solo alla georgiana Kuvaeva che l’ha sconfitta per 15-11. Stesso scoglio fatale, il turno delle 16, per Martina Giancola: superate la giapponese Goto (15-8) e l’ungherese Kovacs (15-12), la sciabolatrice di San Severo ha perso per 15-14 dall’azera Huseynova, nonostante una grande rimonta. Per la Giancola 13° posto, mentre al 15° ha chiuso Maria Clementina Polli. La romana ha lottato e vinto contro la spagnola Villegas (15-13) e l’australiana Vasileva (15-14), prima di fermarsi al cospetto della statunitense Sullivan (15-11). Nella gara di sciabola maschile il migliore degli azzurrini è stato Marco Stigliano, che ha chiuso al 18° posto. Artefice di un percorso netto nella fase a gironi, con 5 vittorie in altrettanti assalti, lo sciabolatore partenopeo ha vinto con un secco 15-3 l’assalto dei 64 contro Abdulkareem, portacolori del Kuwait, arrendendosi però all’egiziano Hesham, per 15-12, nel match che metteva in palio un posto tra i “top 16”. Il turno da 64 ha invece visto uscire di scena Edoardo Reale e Antonio Aruta: il frascatano ha perso 15-12 con il georgiano Rekhviashvili, mentre il napoletano è stato eliminato dal polacco Denkiewicz con il punteggio di 15-11. Domani, nella terza giornata dei Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022, si concluderà il programma della sciabola con le prove a squadre Under 20. Il team italiano maschile sarà composto da Pietro Torre, Edoardo Cantini, Giorgio Marciano e Lorenzo Ottaviani, la formazione femminile da Carlotta Fusetti, Manuela Spica, Lucia Stefanello e Mariella Viale.

(ITALPRESS).

