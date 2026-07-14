Viale “Ai Mondiali di scherma con ambizioni di medaglia”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo ambizioni di medaglia, soprattutto a squadre dove abbiamo già preso medaglia agli ultimi Europei. Ho ambizioni molto alte anche per la gara individuale. La stagione fin qui è molto positiva e sono molto fiduciosa per il Mondiale". Così la specialista della sciabola, Mariella Viale, a margine della presentazione della partnership tra Fis e Banca del Fucino, parlando in vista dei Mondiali di scherma a Hong Kong. mec/glb/azn