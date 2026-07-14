Il Masaf al fianco del settore olivicolo, tolleranza zero contro le frodi

ROMA (ITALPRESS) - Tolleranza zero per chi infrange le regole e per chi vuole sfruttare il marchio del Made in Italy senza garantirne la qualità: è il messaggio che arriva dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione della convocazione della Cabina di regia sui controlli agroalimentari. L'obiettivo in particolare è tutelare e valorizzare l'olio d'oliva lungo l'intera filiera. xu1/f04/fsc/gtr