Via libera dell’Unione Europea al blocco indeterminato degli asset russi

BRUXELLES (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo, si legge in una nota, ha deciso “di vietare, su base temporanea, qualsiasi trasferimento alla Russia di attività della Banca Centrale Russa immobilizzate nell’UE . Questa decisione è stata presa con urgenza per limitare i danni all’economia dell’Unione. In assenza di tale divieto, qualsiasi risorsa aggiuntiva verrebbe utilizzata direttamente dalla Russia per finanziare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, con gravi conseguenze per l’economia dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri. Ciò esacerberebbe il rischio di un’escalation di attività belligeranti ibride contro gli Stati membri e sul territorio dell’UE, aggravando così le difficoltà economiche dell’Unione. Rischierebbe inoltre di prolungare e aggravare l’incertezza economica e di richiedere una maggiore risposta fiscale da parte degli Stati membri”.

Concretamente, il regolamento concordato oggi “vieta, su base temporanea, qualsiasi trasferimento diretto o indiretto di attività o riserve della Banca centrale russa o di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Banca centrale russa, come il Fondo nazionale russo per il benessere. Le misure sono temporanee e dovrebbero essere mantenute finché la messa a disposizione di ingenti risorse finanziarie e di altro tipo alla Russia per proseguire le sue azioni nel contesto della guerra di aggressione contro l’Ucraina pone, o minaccia di porre, gravi difficoltà economiche all’interno dell’Unione e degli Stati membri e persiste il rischio di causare un ulteriore grave deterioramento della situazione economica nell’Unione e negli Stati membri”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).