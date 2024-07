BARI (ITALPRESS) – Il consiglio regionale della Puglia ha approvato questo pomeriggio la legge sui diritti Lgbtqi+ e contro la violenza di genere. Il risultato è stato possibile grazie a uno stratagemma utile a superare l’ostruzionismo in aula e a evitare il pericolo dei franchi tiratori: nel dettaglio, il centrosinistra ha approvato un subemendamento sostitutivo dell’intera legge per non discutere dei 321 emendamenti presentati dal centrodestra. La legge ha così avuto il definitivo semaforo verde, dopo cinque anni di tentativi.

“Questa legge è un bel passo in avanti – ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Quanta strada abbiamo fatto in questi anni insieme alle associazioni e a migliaia di cittadine e cittadini per rendere la Puglia una regione più consapevole e inclusiva. La legge che abbiamo approvato intende rimuovere gli ostacoli che limitano l’accessibilità ai diritti e vuole contrastare ogni forma di discriminazione basata sul genere e l’orientamento sessuale attraverso la conoscenza, la cultura, l’inclusione. Ho avviato l’iter per una legge contro l’omotransfobia nel 2016 perchè era un preciso impegno del nostro programma. Ci è voluto tempo, ma finalmente il Consiglio ha costruito un consenso ampio dentro la maggioranza e spero anche fuori. Una bella giornata, nella quale abbiamo realizzato ciò che ci eravamo impegnati a fare”.

