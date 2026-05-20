Dazi, Tajani “L’accordo tra l’Unione Europea e gli Usa è un passo importante per dare stabilità e certezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Una buona notizia da Bruxelles: il Parlamento Europeo e gli Stati Membri hanno raggiunto un accordo per attuare la dichiarazione congiunta UE-USA sui dazi dello scorso agosto. L’Europa dimostra serietà e affidabilità, rispettando gli impegni assunti e puntando a rafforzare così la solidità economica del partenariato transatlantico. Un passo importante per dare stabilità economica e certezza alle nostre imprese che esportano negli USA. Ora importante continuare a lavorare per la rapida entrata in vigore dell’intesa”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

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