BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – I ministri dell’Energia degli Stati Ue hanno votato a favore della proposta della Commissione europea che prevede lo stop al gas di provenienza russa. Hanno votato contro la proposta Ungheria e Slovacchia. Il testo preparato dalla Commissione prevede un’attuazione in tre fasi: la prima partirà il primo gennaio 2026 e vedrà il divieto di siglare nuovi contratti. La seconda fase pone al 17 giugno 2026 il limite per i contratti a breve termine già in essere. La terza fase, infine, fissa la fine dei contratti a lungo termine al 31 dicembre 2027.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).