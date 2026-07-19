Via d’Amelio, Sbardella “Non c’è spazio per strumentalizzazioni”

PALERMO (ITALPRESS) - "E' indubbio che Paolo Borsellino avesse simpatie con la destra, ma questo non vuol dire nulla: abbiamo sempre commemorato Paolo Borsellino, sono altri ad averlo scoperto dopo e cercando di strumentalizzarlo contro di noi, ma di certo non c'è spazio per certe strumentalizzazioni". Lo ha detto Luca Sbardella, deputato di Fratelli d'Italia e commissario regionale di Fdi in Sicilia, a margine del convegno "Parlate di mafia" a Palermo. xd6/fsc/gtr