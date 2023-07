Via D’Amelio, Meloni a Palermo per omaggio a vittime

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata alla caserma Lungaro di Palermo per partecipare alla commemorazione in memoria degli agenti uccisi 31 anni fa assieme al giudice Paolo Borsellino nella strage di via d'Amelio. col3/mgg/