Via D’Amelio, Lagalla “Trovare bandolo comune matassa difficile da sbrogliare”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'incompiutezza della verità che riguarda la strage Borsellino non aiuta a considerare questo momento solo ed esclusivamente quello che dovrebbe essere, cioè un momento che unisca tutti nella memoria attiva e propositiva rispetto al futuro, che faccia tesoro di quel drammatico periodo della storia italiana, perché tutto ciò non si ripeta. Il Primo Ministro Meloni ha assolutamente avvertito autorevolmente sulla esigenza di giungere alla verità e sul fatto che nulla sarà, diciamo, "non fatto" da parte dello Stato per giungervi. È chiaro che però dobbiamo trovare il senso comune e il bandolo comune di una matassa difficile da sbrogliare fino in fondo, ma che certamente oggi fa prevalere ampiamente la scelta di chi sta dalla parte giusta". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della tradizionale deposizione di una corona d'alloro presso la lapide collocata all'interno dell'Ufficio Scorte della Questura di Palermo, dedicata ai Caduti delle stragi di Capaci e di via D'Amelio. xd6/trl/mca2/gtr