Via Asseggiano-Vicolo Pendini, la Giunta comunale approva il Piano di Recupero residenziale

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale ha approvato definitivamente, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, il Piano di Recupero di iniziativa privata relativo all’ambito compreso tra via Asseggiano e Vicolo Pendini, adottato con deliberazione n. 198 del 16 settembre 2025. Il Piano Urbanistico Attuativo interessa un’area complessiva di circa 13.600 metri quadrati e prevede la realizzazione di una superficie lorda di pavimento pari a 3.370 metri quadrati, interamente destinata a uso residenziale, articolata in cinque unità minime di intervento. Accanto al nuovo insediamento abitativo sono previste diverse opere a beneficio della collettività, tra cui la cessione al Comune di 637 metri quadrati da destinare a parcheggio pubblico, la realizzazione di un’isola ecologica, l’allargamento della viabilità esistente in Vicolo Pendini e il mantenimento, con completamento, di una fascia verde alberata con essenze ad alto fusto. L’approvazione definitiva giunge al termine del percorso previsto dalla normativa, che ha compreso la fase di pubblicazione, la raccolta delle osservazioni e l’acquisizione del parere favorevole della Municipalità competente.

“Con questo Piano – evidenzia l’assessore all’Urbanistica Massimiliano De Martin – si interviene su un’area oggi in parte inutilizzata, trasformandola in un contesto residenziale ordinato e integrato, accompagnato da interventi che migliorano la dotazione di spazi pubblici, la viabilità e il verde. È un’operazione di rigenerazione urbana che tiene insieme esigenze abitative, qualità degli spazi e attenzione all’equilibrio del tessuto urbano, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e cura del territorio che l’Amministrazione persegue”. Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche comunali volte a favorire il recupero di ambiti dismessi o sottoutilizzati, promuovendo uno sviluppo residenziale attento al contesto e capace di produrre benefici anche per la comunità locale.

