MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “Penso sia vero dire che la nostra macchina sia un passo in avanti rispetto allo scorso anno e Melbourne sara’ la prima occasione di verificare quali sono i rapporti in pista, qual e’ il nostro livello e qual e’ quello degli avversari”. Queste le parole di Sebastian Vettel, sulla nuova Ferrari SF1000 in vista del debutto mondiale al Gran Premio d’Australia. “Ci sono stati degli aspetti positivi nelle prove invernali – ha commentato il pilota della Ferrari in conferenza stampa -. Tutti i team hanno alzato il livello e i test sono sempre difficili da decifrare”. Poi sulla pista di Melbourne: “E’ divertente e qui c’e’ sempre una grande atmosfera. Penso che tutti amino questo circuito, e’ bello che l’abbiano mantenuto inalterato. E’ un circuito ‘quasi’ cittadino e mi piace”. Infine una battuta tirando in ballo l’australiano Daniel Ricciardo mai vittorioso a Melbourne: “Perche’ ho un buon feeling con questa pista? Perche’ non sono australiano, forse e’ questo il mio vantaggio” detto con un sorriso Vettel che, dopo un lungo inverno di riflessioni, ha scelto in nome della nuova SF1000: “Lucilla”. In occasione della conferenza piloti del Gran Premio d’Australia il pilota della Rossa ha rivelato il nuovo nome per la sua Ferrari: “Non l’ho scelto insieme ai meccanici questa volta, semplicemente mi piaceva questo nome”. Approdato a Maranello nel 2015, Seb ha da sempre soprannominato tutte le sue monoposto. La prima Rossa si chiamo’ Eva, poi Margherita, Gina, Loria, Lina e ora la “neonata” Lucilla.

(ITALPRESS).