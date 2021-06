MILANO (ITALPRESS) – Durante l’ultimo weekend è uscito in tutto il mondo Luca, il nuovo attesissimo lungometraggio Disney e Pixar, il primo ambientato in Italia e disponibile in streaming per tutti gli abbonati Disney+.

L’ambiente che fa da palcoscenico alle avventure dei protagonisti è quello della costa ligure delle Cinque Terre. Insieme agli elementi naturali che ne disegnano lo splendore, tra quelli che ne definiscono i contorni culturali c’è Vespa, “lo scooter più amato e famoso al mondo che accompagna le avventure dei protagonisti Luca e Alberto alla scoperta del mondo – si legge in una nota -. Vespa ha da sempre saputo trasportare i suoi appassionati in una dimensione colorata e spensierata in grado di far sognare ma è sempre stata anche sinonimo di forza vitale in grado di “mettere in moto” le cose. Questa stessa energia positiva è rintracciabile nel film che racconta quel tipo di amicizia che ci aiuta a crescere, trasformandoci in una versione migliore di noi stessi. Per tutta la durata del film, Vespa è presente come simbolo di questo messaggio positivo”.

Questa speciale collaborazione, in cui Vespa tocca i cuori di grandi e piccini, avviene proprio nell’anno del settantacinquesimo compleanno dello scooter che ha saputo diventare icona dello stile italiano nel mondo. Il ruolo di Vespa all’interno del film risulta particolarmente naturale, venendo a rappresentare la massima espressione di libertà per i protagonisti nel momento in cui fanno esperienza della vita in superfice.

Presente in più di 1400 film, Vespa ha sempre avuto un rapporto privilegiato col grande schermo e il cinema ha giocato un ruolo importantissimo nel costruirne il mito. Apparsa sugli schermi nel 1950, con il film italiano “Domenica d’agosto”, Vespa diventa status symbol mondiale con Vacanze Romane (1953) di William Wiler e la celeberrima sequenza in cui Audrey Hepburn e Gregory Peck si gettano nel traffico di Roma in sella a una Vespa 125.

Sono innumerevoli le attrici e gli attori saliti in sella a Vespa, e altrettanti i film – commedie o drammatici, di azione o di impegno sociale – in cui lo scooter più amato al mondo fa capolino, quando non diventa addirittura personaggio: da Caro Diario (1993) di Nanni Moretti, nel quale il protagonista sta in sella a una 150 Sprint per l’intero episodio intitolato, appunto, In Vespa ad Alfie (2004) nel quale Jude Law va a spasso per le vie di Manhattan con la sua Vespa bianco-blu, a The Interpreter (2005) di Sydney Pollack, con Nicole Kidman che fa della sua Vespa gialla il mezzo di locomozione preferito per circolare nelle strade di New York.

E poi ancora veri cult della cultura giovanile quali Quadrophenia, Absolute Beginners e American Graffiti, fino a blockbuster come Il talento di Mr. Ripley, La Carica dei 102 e i più recenti Transformers 5 – The Last Knight e Zoolander 2.

Vespa vanta anche presenze in spettacolari film di animazione come Ratatouille (2007), Madagascar 3 (2012) e Big Hero 6 (2014). Oltre che un indimenticabile apparizione nella ottava stagione (1996) de I Simpson. Vespa appare anche in molte serie TV, tra le più note Romanzo Criminale e How I met your mother.

