Vertice BRICS, gli elementi chiave in vista della 18esima edizione

Nato inizialmente come acronimo per indicare i principali mercati emergenti con un notevole potenziale economico, il gruppo BRICS si è trasformato in un influente meccanismo di cooperazione internazionale, con il numero di membri in continua espansione. In vista della 18esima edizione del Vertice BRICS, in programma a Nuova Delhi il 12 e 13 settembre, ecco alcuni elementi chiave sul gruppo e sul perché sia così importante. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)