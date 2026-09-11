Cina: CIFTIS 2026, cosa significa per le imprese globali

I consumatori cinesi stanno spendendo di più per i servizi e questo cambiamento sta creando nuove opportunità per le imprese globali. Dal turismo e dalla sanità all'intelligenza artificiale e alla robotica, cosa sta guidando il cambiamento nel mercato cinese dei servizi? La China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2026, attualmente in corso a Pechino, offre alcuni indizi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)