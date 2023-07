SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Seconda sessione di prove libere sul tracciato di Silverstone, in Gran Bretagna, conclusasi con il primo tempo di Max Verstappen, che fa segnare il tempo di 1:28.078. Il campione iridato della RedBull si piazza davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, dietro solo di 22 millesimi rispetto al pilota olandese, con Alexander Albon (Williams) che si piazza terzo, distante due decimi da Verstappen. Quarto tempo per l’altra Red Bull di Sergio Perez che chiude con uno svantaggio di due decimi rispetto al primo tempo del compagno di squadra, mentre seguono in quinta e sesta posizione la Williams di Sargeant e l’Aston Martin di Stroll, rispettivamente a circa sette e otto decimi da Verstappen. Non è scesa in pista per problemi elettrici la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Hulkenberg (Haas), Gasly (Alpine), Piastri (McLaren) e Alonso (Aston Martin) chiudono la top ten dei migliori tempi delle seconde libere.

