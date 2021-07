MOGYOROD (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen è il più veloce nella prima sessione di libere del GP di Ungheria di Formula 1. Sul circuito dell’Hungaroring, il pilota della Red Bull fa registrare il miglior tempo e ferma il cronometro in 1’17″555 davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas (+0″061) e Lewis Hamilton (+0″167). A cinque decimi la Ferrari di Carlos Sainz, quarto, mentre Charles Leclerc chiude con il settimo tempo, a otto decimi, preceduto dall’AlphaTauri di Gasly e l’Alpine del neo quarantenne Alonso. Completano la top-10 Perez (Red Bull), Norris (McLaren) e Stroll (Aston Martin). Da segnalare la bandiera rossa sventolata dopo l’incidente a muro dell’AlphaTauri di Yuki Tsunoda (senza alcuna conseguenza per il pilota), con la sessione sospesa per alcuni minuti e i piloti costretti a rientrare ai box. Vetture di nuovo in pista dalle 15 per le FP2.

