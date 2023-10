Veronese “Non è chiaro come l’IA cambierà il mondo del lavoro”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Oggi si parla di Intelligenza Artificiale: in questi anni abbiamo visto nascere e visto lavorare piattaforme, in cui abbiamo ancora la difficoltà di entrare per gestire anche la parte di salute e sicurezza, anche se qualche legge ci ha aiutato. Serve tutto l'impegno delle parti sociali per capire come governare alcuni processi che permettano ai lavoratori di essere sicuri nel loro lavoro". A dirlo Ivana Veronese, segretaria confederale della Uil, a margine del convegno "Nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Digitalizzazione, intelligenza artificiale e nuovi rischi: quali prospettive per l'obbligo di tutela della salute e della sicurezza?", organizzato dall'Osservatorio Permanente su Ambiente, Lavoro e Sicurezza, Associazione Lavoro&Welfare e Studio Labores a Bologna nell'ambito di Ambiente Lavoro. col/fsc/gtr