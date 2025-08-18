ROMA (ITALPRESS) – Lo Spezia batte la Sampdoria ai calci di rigore dopo l’1-1 nei 90 minuti regolamentari e si qualifica per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Parma. Dopo i gol di Henderson (34′) e Artistico (36′), il Var al 94′ annulla la rete blucerchiata firmata da Depaoli. Si resta 1-1 e si va ai rigori: gli errori di Henderson e Pedrola condannano la Samp. Oltre alle parate di Mascardi, è decisivo il penalty finale di Salvatore Esposito per lo Spezia.

Anche il Verona aveva in precedenza staccato il pass per i sedicesimi, e lo aveva fatto anche in questo caso soltanto ai rigori. Qualificazione sofferta per l’Hellas che a Cerignola non va oltre l’1-1 contro l’Audace, club che milita nel campionato di Serie C. La squadra di Zanetti si porta in vantaggio con Bradaric al 55°, ma al 91° Sainz Maza trova il meritato pareggio che manda le due squadra ai rigori. Il Verona ne sigla 4 su 5, l’Audace 2 su 4 e vede sfumare il sogno. Passa l’Hellas che ai 16esimi troverà il Venezia in un derby veneto che metterà in palio gli ottavi di finale della competizione nazionale.

