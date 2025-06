Verona capitale europea della logistica, UniVr ospita il Cscmp European research seminar

VERONA (ITALPRESS) – Giovedì 19 e venerdì 20 giugno, Verona si trasformerà in un punto nevralgico per la logistica europea. Sarà infatti il dipartimento di Management dell’ateneo scaligero ad accogliere l’edizione annuale del Cscmp European research seminar (Ers) in Logistics & Scm, il più importante appuntamento scientifico europeo promosso dal Council of supply chain management professionals (Cscmp), l’organizzazione globale di riferimento per la logistica e il supply chain management.

La conferenza richiamerà in città oltre 450 partecipanti, più della metà dei quali provenienti dal mondo aziendale, per un’occasione unica di dialogo tra accademia e impresa, innovazione e pratiche operative. Durante le due giornate, esperti, ricercatrici, ricercatori, manager e professionisti del settore si confronteranno su temi cruciali per il futuro della logistica: dall’impatto dell’intelligenza artificiale all’automazione, dalla transizione ecologica alla gestione dei dazi e del rischio, fino alle sfide imposte dalle nuove tensioni geopolitiche.

Le sessioni scientifiche e le tavole rotonde offriranno uno spazio concreto di networking, aggiornamento e sviluppo di soluzioni innovative, in un clima di collaborazione internazionale. La scelta di Verona come sede della conferenza non è casuale. Il territorio scaligero è oggi uno dei poli logistici più avanzati d’Europa. Con oltre 20.000 addetti nel solo ambito provinciale e più di 3.500 imprese operative nel settore, la città rappresenta un vero e proprio snodo strategico.

Il cuore pulsante di questa infrastruttura è l’Interporto Quadrante Europa, primo in Italia per traffico merci e tra i principali hub intermodali a livello continentale, con oltre 670.000 Teu (unità di traporto logistico) movimentati ogni anno. La sua posizione geografica, unita alla densità di collegamenti autostradali e ferroviari, ne fa un modello di efficienza e sostenibilità logistica. In parallelo, Verona si sta affermando anche come centro d’eccellenza nella formazione e nella ricerca nel settore. L’università ha puntato con decisione sulla filiera del supply chain management, grazie alla laurea magistrale dedicata, al progetto LogiMaster Plus e al coinvolgimento dell’Its in logistica. A questo si aggiunge il recente lancio di Loop, un centro di ricerca su economia circolare e sostenibilità, finanziato dalla Regione Veneto, che rafforza l’orientamento dell’ateneo verso una logistica responsabile e innovativa.

“Il dipartimento di Management ha investito su una filiera formativa d’eccellenza – dichiara Ivan Russo, professore ordinario e presidente del corso di laurea magistrale in Supply chain management – che include una laurea magistrale in Supply Chain Management e LogiMaster Plus, oltre all’Its in logistica. Il nostro obiettivo è costruire competenze avanzate e multidisciplinari capaci di guidare la trasformazione sostenibile del settore”.

Organizzata quest’anno dalla Italy Roundtable, presieduta da Igino Colella, la conferenza vedrà la partecipazione di ospiti di fama mondiale, tra cui Mark Baxa, Bart De Muynck, Deborah Dull, Pietro Gorlier, Omera Khan, Abel Martinez, Donna Palumbo Miele, Massimo Tammaro, Maria Jesus Saenz, che condivideranno le loro esperienze e la loro competenza su tutte le tematiche di maggiore attualità: da quelle dettate da uno scenario in continua rivoluzione – dazi, geopolitica, volatilità, rischi – a quelle che stanno modificando radicalmente il modo di operare nella logistica, ossia l’intelligenza artificiale, l’integrazione delle supply chain end-to-end, l’economia circolare e la sostenibilità. Con il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Verona e della Società italiana di management (Sima), la conferenza porterà a Verona le migliori idee e le esperienze più avanzate del settore, in un momento in cui la supply chain globale è chiamata a una trasformazione profonda. La città si prepara così a diventare, ancora una volta, crocevia di intelligenze, soluzioni e visioni sul futuro del sistema logistico europeo.

