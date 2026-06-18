Verona, arrestato un latitante senza fissa dimora

VERONA (ITALPRESS) – Arrestato un latitante senza fissa dimora. I finanzieri del Comando Provinciale di Verona durante, un controllo a un cittadino extracomunitario risultato privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, hanno appurato che l’uomo era stato condannato, con due distinte sentenze divenute definitive all’esito di altrettanti procedimenti penali instaurati nei suoi confronti, per i reati di commercializzazione di prodotti recanti segni mendaci e ricettazione.

Lo stesso, spiegano i finanzieri in una nota, si “era sottratto all’esecuzione della pena, risultando di fatto irreperibile e privo di una stabile dimora”. Al termine delle attività di identificazione, i militari hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo, arrestando l’uomo e trasferendolo nel carcere di Verona “Montorio”, dove è stato affidato al personale della Polizia Penitenziaria per l’espiazione della pena residua, pari a 11 mesi di reclusione.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).