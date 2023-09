ROMA (ITALPRESS) – Dal 15 settembre è disponbile su Paramount+, “Vita da Carlo Seconda Stagione” è il secondo capitolo in 10 episodi della fortunata serie tv creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, soggetto e sceneggiatura di Carlo Verdone, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Da domani, 22 settembre, saranno disponibili altre tre puntante. “Ci saranno ancora tantissimi colpi di scena. Questa serie è più autobiografica rispetto alla prima; parlo di un mio racconto, è più vera. Continuano ad esserci delle cose della mia vita che sono vere, non è tutto romanzato. Il 6 novembre iniziamo a girare la terza stagione. Eravamo pronti; evidentemente abbiamo avuto dei numeri grossi. La vita da Carlo è tormentata, ma fa molto ridere; a volte fa ridere anche me perchè non mi prendo molto sul serio” rivela il regista e attore romano ospite di “W l’Italia” su Rtl 102,5.

foto: Agenzia Fotogrmma

(ITALPRESS).