TORINO (ITALPRESS) – La giunta regionale piemontese ha dato il via libera a un investimento di 400 mila euro per il Palazzetto dello Sport di Gravellona Toce. In particolare, le risorse per il Palazzetto di Gravellona fanno parte di uno stanziamento che è stato destinato a progetti già in fase di completamento o realizzazione attraverso risorse che andavano utilizzate entro il 2021. “Sono già in fase di predisposizione altri accordi di programma con cui interverremo nelle prossime settimane su altri progetti necessari che interessano varie aree del territorio piemontese” spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca.

(ITALPRESS).