Venture capital, a Milano Eni Next si racconta al pubblico italiano

MILANO (ITALPRESS) - Il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano ha ospitato Eni Next Day, un’occasione per raccontare al pubblico italiano il percorso di Eni Next, società che si inserisce nella strategia di trasformazione di Eni come un attore chiave, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica perseguiti dall'azienda. Le aree di focus degli investimenti di Eni Next sono in linea con i pilastri strategici di Eni con un focus chiaro su soluzioni come la cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2, la fusione, le energie rinnovabili, l'economia circolare e i biocarburanti avanzati. col/xp9/fsc/azn (in collaborazione con Eni)