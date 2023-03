Sergio Ventricelli viene confermato all’unanimità presidente di Confimi Industria Edilizia. Già vicepresidente di Confimi Industria e presidente di Confimi Industria Puglia, proseguirà per un nuovo triennio il lavoro di posizionamento politico istituzionale e di rappresentanza sindacale della categoria edile di Confimi Industria. Ventricelli rinnova in toto anche la propria Giunta: il vicepresidente vicario Nicola Fontanarosa, il vicepresidente Alessandro Sbordoni, la vicepresidente Carla Tomasi e, ancora, Antonio Laterza, Mauro Ricercato, Alberto Tosi, Domenico Gattelli, Luciano Malaggi, Nicola Angelini, Riccardo De Rossi. Un triennio che vede la categoria arricchirsi di nuove professionalità e della partecipazione di ulteriori territoriali Confederali. All’interno del Consiglio Generale infatti parteciperanno i referenti di Confimi Industria Bergamo, Confimi Industria Monza Brianza, Confimi Industria Piemonte, Confimi Industria Abruzzo, Confimi Industria Campania e Confimi Industria Insubria. Elezione e collegi che sono stati nominati in occasione dell’assemblea organizzata a Roma. “Un grande onore poter rappresentare per altri tre anni una categoria così prestigiosa. Ringrazio i miei colleghi per l’affetto e il voto unanime. Ringrazio, altresì, il presidente Paolo Agnelli, il direttore generale Fabio Ramaioli e tutta la Confederazione per il prezioso e continuo supporto alle nostre iniziative. Ci aspetta una sfida ricca di opportunità – penso soprattutto al Pnrr – con la consapevolezza che il vasto mondo delle costruzioni rappresenta, senza alcun dubbio, uno dei settori strategici e trainanti dell’economia del nostro Paese”, ha sottolineato Ventricelli nel suo discorso in assemblea.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Confimi Edilizia-

