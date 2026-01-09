Venezuela, Meloni “Gratitudine per l’avvio della liberazione di detenuti politici”

Roma, la Presidente del Consiglio riceve il Cancelliere austriaco a Palazzo Chigi , nella foto Giorgia Meloni

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodrìguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. In tal senso esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione”. Così in una nota il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

