Veneziano (Uilpa) “In Sicilia 7 mila detenuti, a fronte capienza 6300”

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Abbiamo un sovraffollamento diffuso in tutta Italia. In Sicilia stiamo raggiungendo le 7000 presenze di detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 6300". Lo dichiara all'Italpress Gioacchino Veneziano, Segretario Regionale Uilpa, Polizia Penitenziaria, in occasione della “Maratona oratoria – Fermare i suicidi in carcere” che si è tenuta a Marsala- "questa situazione di sovraffollamento si scontra con la carenza di personale di Polizia Penitenziaria. In Sicilia mancano 800 poliziotti penitenziari e significa che non c'è vigilanza e se non c'è vigilanza non c'è sicurezza e se non c'è sicurezza accadono questi eventi drammatici dei suicidi. L'ultimo è stato a Caltanissetta due giorni fa e questa è la sconfitta della Stato, delle istituzioni ma senza il controllo purtroppo queste morti sono destinate a salire". xa3/pc/gsl