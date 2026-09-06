Venezia, Wenders “Il 3D è un vero e proprio mezzo espressivo”

VENEZIA (ITALPRESS) - Wim Wenders porta al Lido la tecnologia tridimensionale con From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor, documentario dedicato all’architetto svizzero premiato a livello internazionale. "Il film è realizzato in 3D e questa non è semplicemente tecnica. Il 3D non è tecnologia, è un vero e proprio mezzo espressivo. È un modo di raccontare la storia", spiega il regista. xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)