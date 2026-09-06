Giustizia, Nordio “Ridotti tempi processi colmando organici magistrati”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "Quest'anno colmeremo gli organici dei magistrati. In Italia dovrebbero essere circa 10.500, al lavoro fino all'anno scorso ce n'erano meno di 9.000, quindi con una carenza di organico del 15-20%, abbiamo messo in piedi in questi 2 anni ben quattro concorsi per 400 magistrati ciascuno ed entro la fine dell'anno avremo colmato l'organico". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo al Forum Teha di Cernobbio. mgg/gsl (Fonte video: The European House - Ambrosetti)