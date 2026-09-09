Venezia, Rohrwacher “Il potere mi spaventa, dall’arte vie di fuga soprendenti”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Noi artisti siamo fortunati perché troviamo delle vie di fuga. Sicuramente tutti i sistemi sono perversi, violenti, i meccanismi del potere mi spaventano, ma credo che l'arte sia capace di resistere, di trovare vie di fuga alternative e sorprendenti". Lo dice Alba Rohrwacher, protagonista del film in concorso a Venezia 83 “A Good Little Soldier” di Stéphane Brizé. xr7/mgg/gtr (video di Federica Polidoro)