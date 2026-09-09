Gdf, Langella “A Palermo massimo impegno contro le ricchezze illecite”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono profondamente onorato dell'incarico che mi è stato assegnato e della fiducia che la mia gerarchia mi ha accordato assegnandomi quest'incarico in una delle aree più impegnative del Paese: metterò a disposizione tutto il bagaglio di conoscenze ed esperienze che ho maturato nel mio percorso professionale, ma confido anche che imparerò tantissimo attraverso quest'esperienza che per me rappresenta a tutti gli effetti un completamento". Lo sottolinea il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale di brigata Alessandro Langella, a margine di un incontro con i giornalisti nella caserma Vincenzo Mazzarella a Palermo. "Siamo consapevoli del ruolo cruciale che deve affrontare in questa fase la Guardia di finanza, attraverso il proprio modelli di investigazioni economico-finanziarie per individuare le fonti di ricchezze illecite e dei punti in cui tali ricchezze vengono accumulate, per mettere a punto e proporre i più adeguati sistemi di intervento e repressione - continua Langella -. Anche nella fase della prevenzione dei fenomeni illeciti la Guardia di finanza è oggi chiamata a svolgere un ruolo strategico irrinunciabile, soprattutto in aree così delicate del paese come questa. Per una sfida così impegnativa confido nella massima collaborazione dei palermitani, che già stamattina mi hanno dato una splendida accoglienza nel mio primo ingresso nel contesto operativo della città". xd8/mrc/gsl