Venezia, Clooney “Usa guidati da persone incapaci”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Non è facile vivere in un Paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci saranno le elezioni di midterm che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene torneremo a una situazione di maggiore normalità". Lo ha detto al Lido George Clooney, che stasera riceverà il Leone d'Oro alla Carriera, in occasione della serata inaugurale dell'83^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)