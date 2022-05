Giornata conclusiva al Centro culturale Candiani di Mestre, nell’ambito degli appuntamenti della Festa dell’Europa 2022, del progetto rivolto alle scuole del Veneto che hanno aderito all’iniziativa “Epas – European Parliament Ambassador School” in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo di Milano. Durante la mattinata gli studenti delle sei scuole scelte hanno presentato i progetti svolti e spiegato il percorso fatto in questo anno per la realizzazione del lavoro finale. Il programma “Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo” infatti coinvolge le scuole di tutta Europa e consiste in un percorso annuale di formazione che culmina nella cerimonia di apposizione della targa di Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo che si svolgerà nei prossimi giorni nei singoli istituti scolastici, ovvero il Liceo Angela Veronese di Montebelluna, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Padova, il Liceo Guarino Veronese di San Bonifacio, il Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, l’Istituto Beltrame di Vittorio Veneto, l’Istituto Galilei di Belluno. Il percorso ha come scopo quello di avvicinare gli studenti all’Europa e al Parlamento europeo in particolare, farne conoscere il funzionamento, favorire le interazioni tra studenti e deputati europei nonché dare informazioni utili ai giovani sulle opportunità di formazione, tirocinio e lavoro che l’Europa offre loro. Attraverso la rete di scuole ambasciatrici sono anche favorite le relazioni con le scuole di altri paesi europei. Agli studenti era stato perciò richiesto di organizzare un’iniziativa di coinvolgimento della comunità scolastica e eventualmente della cittadinanza nel mese di maggio. I temi in campo quest’anno sono stati la tutela ambientale, il digital, la cittadinanza europea e la Conferenza sul Futuro dell’Europa. Dopo il saluto della presidente del Consiglio comunale di Venezia, sono intervenuti, tra gli altri, Francesca Vianello dello Europe Direct del Comune di Venezia, Chiara Landolfo dell’Ufficio di Milano del Parlamento Europeo, Francesca Margheriti di Italia Camp – programma Epas in Italia e in Veneto, Francesca Favino dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e alcuni eurodeputati della circoscrizione Nord Est.

