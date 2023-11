VENEZIA (ITALPRESS) – Questo fine settimana le associazioni sportive di Venezia esporranno nei rispettivi impianti, durante le loro manifestazioni interne, un cartello per sensibilizzare tutti gli atleti al rispetto e per lanciare un forte messaggio contro la violenza di genere in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un’iniziativa promossa dal vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, che ha chiesto a tutti gli atleti, grandi e piccoli, di scendere in campo con un semplice cartello che recita “Rispetto nello sport e nella vita. Stop violenza contro le donne” e postare poi le foto nei social in maniera che il messaggio venga amplificato ulteriormente. Nel cartello sono presenti anche i dati del centro antiviolenza e il numero di emergenza da chiamare. “Ringrazio di cuore le associazioni sportive della nostra città per aver aderito a questa campagna”, il commento del vicesindaco Tomaello. “Lo sport, scuola di vita, ci insegna il valore del rispetto, in campo e nella quotidianità. Insieme, promuoviamo un impegno concreto nella lotta contro la violenza di genere, costruendo una comunità basata su valori di rispetto e solidarietà”.

