VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale di Venezia, nella riunione di ieri, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità Renato Boraso, due delibere che riguardano, la prima, la proroga della riduzione delle tariffe in materia di ZTL bus e la seconda le tariffe per le aree di soste e per i parcheggi a pagamento nel Comune di Venezia.

“Con queste due delibere – commenta Renato Boraso – confermiamo quanto questa Amministrazione, soprattutto in questo momento di pandemia, sia attenta a sostenere quelle categorie in difficoltà e soprattutto a non aumentare tariffe che poi avrebbero ricadute dirette nei confronti della cittadinanza. Con questo spirito abbiamo infatti deciso di estendere fino al 31 marzo prossimo (data che il Governo ha stabilito come fine dello stato di emergenza) la riduzione del 50% delle tariffe ZTL bus per tutti quegli accessi già prenotati e pagati entro quella data. Abbiamo inoltre stabilito di estendere, su metà degli stalli disponibili, l’attuale tariffa fino a 12 ore per lo stazionamento di autobus presso l’apposito parcheggio all’Isola Nova del Tronchetto e l’applicazione dell’esistente deroga alle vigenti tariffe ZTL bus anche per gli autobus che trasporto i turisti tra aree portuali non contigue, quali il Porto di Venezia e Fusina. Infine, con la seconda delibera, la Giunta ha deciso di confermare, anche per il 2022, le attuali tariffe per la sosta su strada nel Comune di Venezia così disposte dal 2015, senza alcun aumento”.

