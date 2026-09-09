Cresce il fotovoltaico nelle città

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2024 nei Comuni capoluogo cresce significativamente la dotazione di fotovoltaico e di infrastrutture per la mobilità elettrica. Lo rileva l'Istat, secondo cui il numero complessivo degli impianti fotovoltaici aumenta in media del 22%, passando da 11 a 14 impianti per chilometro quadrato. La potenza installata cresce del 20%, mentre la produzione netta di energia elettrica sale del 16. I dati confermano una progressiva trasformazione dei capoluoghi italiani verso un sistema energetico più orientato alla produzione da fonti rinnovabili e alla mobilità sostenibile. Particolarmente marcata la crescita dell'autoconsumo, che assorbe ormai circa un terzo della produzione. I capoluoghi metropolitani presentano una maggiore diffusione degli impianti per superficie rispetto agli altri capoluoghi, ma con una potenza media inferiore. Nei capoluoghi sono in esercizio migliaia di punti di ricarica per veicoli elettrici, distribuiti in numerose stazioni, con una dotazione pro capite in costante crescita. gsl