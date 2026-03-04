Venezia celebra Angelo Dalle Molle, genio visionario del futuro

VENEZIA (ITALPRESS) – Dall’11 marzo al 15 aprile la Rete Biblioteche del Comune di Venezia dedica un ciclo di incontri ad Angelo Dalle Molle, a venticinque anni dalla sua scomparsa, per riscoprire la straordinaria attualità delle sue intuizioni. Imprenditore, innovatore e fondatore di istituti di ricerca, Dalle Molle è stato un precursore dell’Intelligenza Artificiale, della mobilità elettrica e del car sharing, oltre che inventore del celebre Cynar, simbolo del boom economico italiano.

La rassegna, sostenuta dalla Fondation Dalle Molle pour la Qualité de la Vie, propone un percorso tra tecnologia e umanesimo, mettendo al centro la visione di un imprenditore che ha sempre legato innovazione e benessere collettivo. Tra gli ospiti l’esperto di innovazione e giornalista Rai Massimo Cerofolini, autore del podcast Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato, l’analista geopolitico Alessandro Aresu, l’economista Piero Formica e Antonio Dalle Molle, nipote dell’imprenditore. Dalle Molle dialogò con figure come Albert Einstein e fu amico di Salvador Dalí, Luigi Einaudi e Guido Carli. Negli anni Settanta immaginava un’informatica capace di “umanizzare” la società e fondò in Svizzera l’IDSIA, anticipando le ricerche sul Machine Learning. Un’eredità che oggi torna al centro del dibattito pubblico, nel segno di un umanesimo tecnologico “made in Italy” capace di coniugare progresso, qualità della vita e bene comune.

