Venezia avvia la campagna contro la proliferazione delle zanzare

VENEZIA (ITALPRESS) – Fondamentale eliminare i ristagni d’acqua in sottovasi o barattoli e tenere curato il verde; bene proteggersi dalle punture di zanzare e vestirsi con indumenti chiari: tutti accorgimenti che vanno a tutela della salute pubblica. Arriva la primavera e a Venezia parte la lotta contro la proliferazione delle zanzare: al via da domani 10 aprile la distribuzione gratuita dei prodotti larvicidi.

Questa mattina al Municipio di Mestre è stata presentata la campagna contro la proliferazione delle zanzare, promossa anche quest’anno dal Comune di Venezia in collaborazione con Veritas e Ulss 3 Serenissima. Presenti l’assessore comunale all’Ambiente, la responsabile del Servizio Tutela animali Arianna Zancanaro, Fabio Penzo della Direzione Servizi ambientali e per Veritas il responsabile comunicazione Riccardo Seccarello.

Tramite la diffusione di brochure informative e la distribuzione gratuita del larvicida, l’Amministrazione comunale vuole incentivare comportamenti virtuosi a beneficio della salute: da qui l’appello dell’assessore all’Ambiente ai cittadini, proprietari di oltre il 70% dei giardini e del verde del territorio comunale, perché applichino tutte le accortezze necessarie. Ognuno può, con piccoli accorgimenti, evitare il diffondersi dell’insetto e quindi contenere il rischio di contrarre malattie virali potenzialmente anche gravi. L’assessore ha infatti ricordato quanto le zanzare possano rappresentare un problema sanitario, dal momento che alcune specie sono in grado di trasmettere virus a persone e animali.

Il Comune di Venezia ha perciò avviato anche quest’anno, tramite la società Veritas, gli interventi di disinfestazione per contrastare la diffusione delle zanzare in tutte le aree pubbliche stradali e verdi. Andranno sotto la lente 200 chilometri di fossati e 75mila tombini, da qui ad ottobre, per un intervento ogni 20 giorni circa.

Le aree pubbliche costituiscono, come detto, solo 1/3 dello spazio in cui agire, mentre i rimanenti 2/3 del territorio sono composti da giardini e luoghi privati. Si invitano allora i cittadini ad acquistare i prodotti antilarvali, o di ritirare il kit gratuitamente, fino ad esaurimento scorte, nelle sedi Veritas e in 22 sedi comunali, comprese le biblioteche. Lo scorso anno sono stati distribuiti 5mila kit.

E’ prevista la distribuzione di una confezione di prodotto antilarvale per unità immobiliare indipendente o condominio. Per ritirare la confezione occorre presentarsi in una delle sedi e negli orari indicati sulla pagina dedicata nel sito del Comune di Venezia, dove sono pubblicate anche informazioni utili e un video tutorial.

Il prodotto si presenta in confezione da 8 tavolette. Va inserita una singola tavoletta per ogni caditoia (o tombino, griglia, pozzetto) in cui si raccolga acqua piovana. Agisce con azione di tipo fisico-meccanica formando una sottilissima pellicola sulla superficie dell’acqua che impedisce alle larve di respirare e quindi di raggiungere lo stadio adulto. Si tratta di un prodotto rispettoso dell’ambiente e con un’efficacia di circa 4 settimane, ma il trattamento va ripetuto dopo forti ed abbondanti acquazzoni e fino a ottobre.

Ci sono inoltre buone pratiche che ciascuno può adottare per contenere la proliferazione delle zanzare, come non lasciare oggetti e contenitori dove possa ristagnare l’acqua, quali sottovasi, barattoli, copertoni, rifiuti e oggetti vari; svuotare quotidianamente tutti i contenitori come bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi e sottovasi; coprire i contenitori che non si possono spostare, come bidoni e cisterne; tenere curato il verde estirpando le erbacce e tagliando l’erba alta.

E’ importante anche proteggersi dalle punture di zanzare utilizzando repellenti cutanei, installare le zanzariere dove possibile, vestirsi con indumenti chiari o indossare pantaloni e maglie a maniche lunghe. Tutte le informazioni utili sono inoltre diffuse da Veritas con la bolletta della Tari, cartacea o online, a 300mila utenze.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).