Venezia, a Gianfranco Rosi il Premio speciale della giuria

VENEZIA (ITALPRESS) – Gianfranco Rosi ha ricevuto il Premio speciale della giuria alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia per il documentario Sotto le nuvole. Sul palco, il regista ha ricordato il suo trionfo al Lido: «Dodici anni fa avevo vinto il Leone d’Oro con Sacro GRA senza aver scritto assolutamente nulla, avevo improvvisato. Adesso sono un po’ più attento a quello che devo dire e a quello che cerco di dire». Rosi ha voluto ringraziare il direttore Alberto Barbera: "Questa è la terza volta che un mio documentario è in concorso, per me è straordinario essere qui con il mondo del cinema. Io considero il documentario cinema, però è una sfida che porto avanti da tanti anni ed è un’enorme emozione ogni volta essere presente". Un pensiero anche al valore del genere: "In questa Mostra erano presenti quindici documentari, a testimonianza di come il cinema documentario possa e debba essere avamposto e forma di resistenza. Il nostro compito, come documentaristi, è quello di guardare, filmare, raccontare e testimoniare, spesso anche le atrocità di questo mondo". Infine, un ringraziamento speciale: "Ho passato tre anni a Napoli, tra i Campi Flegrei e il Vesuvio, e questi tre anni sono possibili solo quando qualcuno ti dà fiducia. Io ringrazio Paolo Del Brocco di Rai Cinema e la mia produttrice Donatella Palermo". xr7/col3/mca3 (Video di Federica Polidoro)