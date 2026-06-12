Uila in campo contro lo sfruttamento in agricoltura

ROMA (ITALPRESS) - Un campo da calcio per parlare di diritti, inclusione e lavoro dignitoso. Nel corso delle giornate dedicate all'ottavo Congresso nazionale dell’Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, allo stadio Tre Fontane di Roma è andata in scena la partita “In Campo per il lavoro”, con protagonista l'Asfa-Uila, la squadra di Viterbo composta da braccianti agricoli immigrati. L'iniziativa ha visto l'Asfa-Uila affrontare una rappresentativa di iscritti e dirigenti del sindacato. Non solo un momento sportivo, al quale hanno assistito circa 1.000 persone, tra delegati al congresso e ospiti, ma un evento simbolico dell'impegno contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura. mec/sat/gtr