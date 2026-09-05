Venezia 83, Nanni Moretti in concorso con “Succederà questa notte”

VENEZIA (ITALPRESS) – L’amore che aspetta, i sentimenti che hanno tempo, le vite che cambiano: Nanni Moretti offre finalmente a questa Mostra il soffio di un grande film di innamoramenti e famiglie e giunge nel concorso di Venezia 83 con “Succederà questa notte”, il suo nuovo lavoro, a lungo atteso, tenuto in serbo per il Lido sin dai tempi di Cannes.

E a ragione, visto il calore con cui è stato accolto dagli spettatori. Alla base ci sono i racconti di Eshkol Nevo contenuti in “Legami” (Feltrinelli), scrittore israeliano al quale il regista torna a cinque anni di distanza da “Tre piani”.

Questa volta l’afflato è più ampio, c’è un profondo senso della vita che si apre all’emozione dei sentimenti, alle corrispondenze amorose che travolgono e a volte stravolgono le esistenze: “Succederà questa notte è un film sui sentimenti e sul bisogno di nominarli: lasciare che si manifestino, ammettere senza riserve di volersi bene, dirsi senza pudore che ci si ama”, dice senza troppi giri di parole Moretti.

Ed è evidente che si tratta di una risposta alla cupezza della vita, alla mancanza di prospettive che la realtà storica in cui viviamo offre a un regista da sempre attento a cosa accade attorno. Il film è un atto d’amore per l’amore, pieno e solare come il sentimento che unisce attraverso gli anni Matteo e Greta, interpretati rispettivamente Louis Garrel e Jasmine Trinca, due perfetti sconosciuti che imparano a conoscersi attraverso il destino d’amore che li travolge.

Tutto inizia il giorno del matrimonio di Greta, quando lei irrompe vestita da sposa nel campo da tennis dove Matteo sta giocando col fratello: il tempo di un game, vinto dalla ragazza, è sufficiente a lui per innamorarsi di quella apparizione che si porterà dietro per anni, sino a quando, ormai a sua volta sposato, non la ritroverà a Roma e la catturerà in un gioco d’amore destinato a riempire la metà felice delle loro vite.

L’altra metà è quella che racconta le altre storie del film, più complesse, legate ai casi non sempre facili della vita, altre volte divertenti, oppure tristi: Matteo per esempio ha un figlio, Giacomo, avuto con Thea, una ragazza svedese che però si è fatta da parte, lasciandolo con quel figlio alla sua grande famiglia italiana.

Matteo in realtà è per metà francese, dalla parte del padre Olivier (Hippolyte Girardot), impenitente donnaiolo ormai anziano e malato ma non indomito. Grazie a lui si aprirà una ampia parentesi spagnola, perché i due andranno a San Sebastian per un concerto di Bruce Springsteen (guest star d’eccezione del film dal palco), ma anche la nuova vita familiare di Matteo, destinato a sposarsi con la dottoressa che lo ha in cura. Greta, invece, ha una vita tranquilla con l’uomo che ha sposato e tre figli, la prima dei quali, Anna, è attanagliata da una tristezza che oscura la propria esistenza e quella della madre.

Gli appuntamenti d’amore che Matteo e Greta si concedono nell’appartamento del defunto Olivier sono un tuffo nella felicità, nell’armonia e anche nella passione, che però deve fare i conti con le rispettive vite dei due. Nanni Moretti, che riserva per sé il ruolo del padre di Greta, spinge il suo film su questa linea d’intensità assoluta, cercando la felicità senza però fuggire l’ombra che la quotidianità allunga sulle esistenze.

“Succederà questa notte” è una commedia sentimentale piena di invenzioni narrative, con aperture musicali (Springsteen), balli musical a scena aperta sui Rolling Stones, momenti tipicamente morettiani, scritti sul senso dell’assurdo ma anche sulla tensione umana che sa vedere l’ironia fuori posto delle situazioni. Caloroso e armonico, il film, che uscirà in Italia il 3 dicembre per 01 Distribution, si propone come l’opera di un grande regista maturo nella sua sensibilità e solido nel suo stile. A sorreggerlo tutto il cast, che partecipa con sentimento alla forza limpida della narrazione: da Jasmine Trinca a Louis Garrel (che recita anche in italiano), passando per Hippolyte Girardot e Angela Finocchiaro.

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