Veneto, Stefani “Fondamentale unire impresa e formazione del lavoro”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Credo sia fondamentale mettere insieme anche il mondo dell'impresa con il mondo della formazione del lavoro. C'è bisogno di una sinergia tra i vari assessorati che io garantirò in prima persona e che soprattutto terrà conto dell'importanza strategica di rafforzare gli istituti professionali, gli istituti tecnici e di metterli in connessione sempre di più con il mondo dell'impresa. Noi entro 2030 avremo una carenza di oltre 280 mila lavoratori qualificati nel nostro territorio e la risposta non può essere l'immigrazione. La risposta è formare i nostri ragazzi e far sì che questi ragazzi entrino il più possibile nel mondo del lavoro. Abbiamo delle idee in testa e cercheremo di svilupparle nel più breve tempo possibile". Così Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, a margine della presentazione della nuova Giunta regionale. f29/tvi/mca3