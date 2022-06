VENEZIA (ITALPRESS) – Prenderanno il via il 5 luglio gli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022, voluti dalla Regione e organizzati da Veneto Agricoltura in collaborazione con la Città di Chioggia, il Comune di Porto Tolle, la Città di Caorle e la Città di Venezia e con il contributo del Feamp (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca). A Chioggia, Porto Tolle, Caorle e Venezia incontri dedicati al mondo della pesca e dell’acquacoltura con l’obiettivo di indicare le prospettive di sviluppo delle imprese venete nel contesto di un nuovo modello basato su sostenibilità ambientale, economica e sociale. Durante gli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022 verrà presentato il Libro Bianco della Pesca e Acquacoltura nella Regione Veneto, lavoro di studio e di analisi realizzato da The European House – Ambrosetti, per approfondire il settore della pesca e dell’acquacoltura del Veneto, con uno sguardo particolare al tema della competitività e dello sviluppo sostenibile nel medio e lungo termine. “Pesca e acquacoltura sono un settore di primaria importanza per il Veneto – evidenzia l’assessore regionale alla Pesca Cristiano Corazzari – gli Stati Generali della Pesca aiutano ad individuare necessità, problemi emergenti, potenzialità e prospettive di crescita del settore”. In occasione della conferenza stampa verrà consegnato ai media presenti – in anteprima – la versione digitale del Libro Bianco della Pesca e Acquacoltura nella Regione Veneto.

