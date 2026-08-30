Veneti nel mondo, al via la quarta edizione del premio per giovani studiosi

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il sostegno ai Veneti nel mondo passa anche attraverso iniziative come questo premio, che valorizza la ricerca sulla storia dell’emigrazione veneta e coinvolge i giovani studiosi nella ricostruzione di un capitolo fondamentale della nostra identità. Un fenomeno che ha segnato in profondità la storia del Veneto e che continua a tenere unite, al di là di ogni confine, le comunità venete nel mondo: con questo riconoscimento la Regione intende far conoscere tale legame e sostenere l’impegno di chi lo studia con nuove prospettive”. Con queste parole l‘assessore regionale all’Identità veneta, Marco Zecchinato, annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale della quarta edizione del “Premio saggi e studi inediti” sulla storia dell’emigrazione veneta.

Il bando è rivolto a giovani, di qualsiasi nazionalità, tra i 18 e i 35 anni, chiamati a presentare un elaborato scientifico breve, inedito e originale sulla storia dell’emigrazione dal Veneto, dal XIX secolo a oggi. Il premio, del valore di 3.000 euro, prevede la presentazione delle domande entro il 30 settembre 2026. A valutare gli elaborati sarà una Giuria tecnica composta anche da docenti universitari italiani e stranieri. Il saggio vincitore sarà proposto per la pubblicazione su “Quaderni veneti” e, successivamente, su “MiVeneto.it”.

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