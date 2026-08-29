Nel 2026 stanziati 6,5 milioni per valorizzare la funzione educativa e sociale degli Oratori

ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l’Avviso finalizzato all’erogazione di contributi per sostenere e valorizzare la funzione educativa e sociale degli Oratori, promuovendo la diffusione della pratica sportiva come strumento di crescita, inclusione e partecipazione. Con questa iniziativa, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, si intende rafforzare il ruolo delle comunità oratoriali quali presìdi educativi e sociali del territorio, contribuendo a consolidare fondamentali fattori di coesione, dalla solidarietà alla promozione sociale.

Attraverso lo sport e l’organizzazione di iniziative educative e culturali, l’Avviso mira a contrastare l’emarginazione, ogni forma di discriminazione, il disagio giovanile, le dipendenze e le devianze in ambito minorile. Possono accedere ai contributi Parrocchie, Associazioni del Terzo Settore, ex Onlus, Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e degli altri culti ammessi. Per l’annualità 2026 sono stanziate risorse pari a 6.500.000,00 euro, destinate a sostenere la formazione degli operatori impegnati nelle attività educative e sociali, la realizzazione di ricerche e sperimentazioni su metodologie innovative volte a rafforzare l’efficacia degli interventi e lo sviluppo di progetti educativi, anche interdiocesani, finalizzati all’istruzione, alla formazione e alla pratica sportiva, comprese le attività scolastiche curricolari.

– foto IPA Agency –

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