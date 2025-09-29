Venerdì 3 ottobre arriva “Eroi”, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia

ROMA (ITALPRESS) – Arriva venerdì 3 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Eroi”, (Oyà/Columbia Records/Sony Music) il nuovo singolo di Fiorella Mannoia: una ballata intensa e poetica che celebra l’umanità autentica e la grandezza nascosta nei gesti quotidiani, ma profondamente significativi.

Con la sua interpretazione penetrante e la sensibilità che da sempre la contraddistingue, Fiorella dà voce all’amore, alla forza dell’immaginazione e alla speranza che resiste anche di fronte alle difficoltà del mondo, trasformando ogni verso in un omaggio a chi lotta, ama e sogna giorno dopo giorno. Un vero e proprio inno alla bellezza delle azioni semplici delle persone comuni, alla dignità che si cela dietro ogni fatica, alla forza silenziosa di chi ‘senza medaglie e senza trono’, tiene in piedi il mondo con coraggio e discrezione.

Il testo del brano è firmato da Carlo Di Francesco e Alfredo Rapetti, mentre la stessa Mannoia insieme a Federica Abbate firma la musica. “Eroi” si appresta a conquistare anche il pubblico spagnolo, nella versione “Heroes” che debutterà a pochi giorni di distanza dall’uscita nel nostro paese.

